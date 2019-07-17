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  • 17.07.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:20

YKS üniversite ları ve 2019!

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. bölümünü isteyen üniversite adayı öğrenciler büyük bir merakla sınıf öğretmenliği larını araştırmaya başladılar. İşte 2019! Sınıf öğretmeni, ilkokula başlayan öğrencilere okuma ve yazma ile temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişidir. Özel ya da devlete bağlı okullarda çalışabilir. Sınıf öğretmenlerinde olması beklenen ilk nitelik, çocuklar ile iyi ve seviyeli bir iletişim geliştirmektir. İşte YKS üniversite sınıf öğretmenliği taban puanları ve 2019!

Sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2019!

YKS üniversite sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Sınıf öğretmenliği yüzdelik dilimleri. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS 2019 sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2,5 milyondan fazla adayın katılmıştı. Sınıf öğretmenliği bölümü düşünen öğrenciler, sınıf öğretmenliği bölümünün taban puanlarını merak etmeye başladılar. YKS sınavına giren öğrenciler sınıf öğretmenliği taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte sınıf öğretmenliği taban puanları 2019! Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor.

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