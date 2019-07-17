YKS üniversite sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Sınıf öğretmenliği yüzdelik dilimleri. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS 2019 sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2,5 milyondan fazla adayın katılmıştı. Sınıf öğretmenliği bölümü düşünen öğrenciler, sınıf öğretmenliği bölümünün taban puanlarını merak etmeye başladılar. YKS sınavına giren öğrenciler sınıf öğretmenliği taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte sınıf öğretmenliği taban puanları 2019! Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor.