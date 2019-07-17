Matematik taban puanları ve başarı sıralaması 2019! YKS 2019 sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Üniversitede lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Öğrencilerin taban puanlarını en çok merak ettiği bölümlerden biri ise matematik. Matematik okumak isteyen öğrenciler matematik bölümünün taban puanlarını merak etmeye başladılar. İşte 2019 matematik taban puanları! Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek. YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.