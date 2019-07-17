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  • 17.07.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:20

YKS üniversite 2019! İşte

! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklandığı belirtti.Sonuçların belli olmasından sonra öğrenciler bölümlerin puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. İşte 2019 Hukuk fakülteleri başarı sıralamaları ve taban puanları... 2019 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor. Adaylar internette YKS puanı hesaplama, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, TYT- AYT net hesaplama gibi konuları merak ediyor. Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek.

Hukuk fakülteleri başarı sıralamaları! Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı.18 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçların bir gün önce açıklanması öğrencilere bir sürpriz oldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih süreci ile ilgili detayları araştırmaya başladı.Öne çıkan bölümler arasında yer alan hukukun puanları ise merak konusu oldu. İşte Hukuk fakülteleri başarı sıralamaları... 2019 yılı Hukuk Fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor.

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