Hukuk fakülteleri başarı sıralamaları! Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı.18 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçların bir gün önce açıklanması öğrencilere bir sürpriz oldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih süreci ile ilgili detayları araştırmaya başladı.Öne çıkan bölümler arasında yer alan hukukun puanları ise merak konusu oldu. İşte Hukuk fakülteleri başarı sıralamaları... 2019 yılı Hukuk Fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor.