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  • 17.07.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 09:59

üniversite i bölümler kaç puanla alıyor

4 yıllık sözel bölüm puanları! Üniversite hayatını sözel bölümlerde devam etmek isteyen öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırma yapmaya başladı. Bir çok bölümün olduğu alanda adaylar, yapmak istedikleri mesleklere göre tercih yapacaklar. Sözel bölümünün 2019 son dakikalarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 4 yıllık sözel bölüm puanları! Sözel bölümler kaç puanlar alıyor? YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

4 yıllık sözel bölümleri taban puanları 2019!

YKS üniversite 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları 2019! Sözel bölümler kaç puanla alıyor yüzdelik dilimler. 4 yıllık sözel bölüm puanları! Ösym'nin YKS sınav sonuçlarını açıklamasının ardından, üniversite hayali kuran öğrenciler bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Sözel bölümlerini tercih edecek öğrenciler, araştırma yapmaya başladı. İşte 4 yıllık sözel bölüm puanları! Sözel bölümler kaç puanlar alıyor? Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

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