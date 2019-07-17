YKS üniversite 4 yıllık sayısal bölümleri taban puanları 2019! Sayısal bölümler kaç puanla alıyor yüzdelik dilimler. 2019 yılının üniversite tercihlerine kısa süre kaldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Sayısal bölümü tercih edecek öğrenciler, puanlarına göre en iyi tercihi yapmaya çalışıyor. Bölüm puanları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte 4 yıllık sayısal bölüm puanları! Sayısal bölümler kaç puanla alıyor? Merak edilen detaylar haberimizde... Sayısal puan türü yani kısaltılmış hali ile MF, üniversiteye giriş sınavında alınan puanların hesaplanması için ayarlanmış puan türlerinden bir tanesidir.