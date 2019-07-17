YKS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından sürpriz bir şekilde YKS sonuçları, sonuç takviminden bir gün önce açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih yapmak istedikleri üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. ÖSYM geçtiğimiz günlerde ön bilgi amaçlı kılavuz yayınlanmıştı. Peki, YKS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? 2 yıllık (önlisans), 4 yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS TERCİH KILAVUZU 2019 YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS tercih kılavuzu 2019 henüz yayınlanmadı. Kılavuzu kısa süre içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ön bilgi amaçlı YKS kılavuzu erişime açıldı. Asıl kılavuz sonuçların açıklanmasının ardından yayınlanacak.

ÖN BİLGİ AMAÇLI YAYINLANAN KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTELERİN KONTENJANLARI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları bilgisi henüz paylaşılmadı. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz taban puanları ve kontenjan bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.