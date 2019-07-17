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  • 17.07.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 18:11

tercih ? 2019 -2020 listesi

2019 -2020 tercih listesi. 2019 YKS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Tercih dönemini büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler YKS tavan ve taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. 'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler.

210- 250 puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS 2019 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi 2019 haberimizde. YKS 250 - 210 puanla öğrenci alan bölümler neler? YKS 210 ve YKS 250 puanla hangi bölümlere girebilirim sorularının yanıtları haberimizde. 2019-2020 Üniversitelerin Taban ve Tavan Puanlarının yanı sıra Başarı Sıralaması ve boş kontenjanları listesine çevrildi. Sizler için tüm üniversitelerin 2019-2020 Taban ve Tavan Puanları ile birlikte başarı sıralaması takvim.com.tr'de. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.

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