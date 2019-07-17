YKS puanı kaç olanlar tercih yapabilecek? 2019 puana göre girilen bölümler! YKS baraj puanı kaç oldu 2019? Ösym tarafından son dakika olarak açıklanan YKS sonuçları sonrasında puanlar araştırılmaya başlandı. Üniversite tercihi yapılabilmesi için puanın barajın üstünde yer alması gerekiyor. Puanı az olan adaylar baraj hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte YKS baraj puanı kaç oldu 2019? Puanı kaç olanlar tercih yapabilecek? Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz... Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.