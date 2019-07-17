YKS sonuçları açıklandı şimdi milyonlarca öğrencinin yeni gündemi üniversite tercihi yapma. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Peki 2019 YKS puanına göre en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler hangisi? ÖSYM tarafından henüz 2019 yılı güncel üniversite taban tavan puanları açıklanmadı ÖSYM taban tavan puanları açıklandığında anında haberimizde olacak.