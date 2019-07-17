Yaz tatilini sürdüren öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. MEB tarafından anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin gideceği okullar belirlendikten sonra okulların başlayacağı tarih gündeme geldi. Bakanlık tarafından 2019-2020 iş takvimi yayınlandı ve merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 MEB iş takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların hangi tarihte başlayacağına dair merak edilen sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...