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  • 17.07.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:57

taban tavan puanları açıklandı mı? 2019-2020 YKS üniversite yüzdelik dilimleri

taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler üniversitelerin taban tavan puanlarını araştırmaya başladı. Veteriner Fakültesi bölümünde eğitim almak isteyenler ise ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Peki, Kaç puanla Veteriner Fakültesi'ne girilir? 2019-2020 Veteriner Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı?

Veteriner Fakültesi taban puanları açıklandı mı?

Veteriner Fakültesi taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Veteriner Fakültesi'nde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Veteriner Fakültesi'ne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Veteriner Fakültesi'ne girilir? 2019-2020 Veteriner Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

VETERİNER FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Veteriner Fakültesi taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Veteriner Fakültesi taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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