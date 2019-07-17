Veteriner Fakültesi taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Veteriner Fakültesi'nde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Veteriner Fakültesi'ne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Veteriner Fakültesi'ne girilir? 2019-2020 Veteriner Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

VETERİNER FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Veteriner Fakültesi taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Veteriner Fakültesi taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.