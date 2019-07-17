YKS sonuçları açıklandı milyonlarca öğrenci tercih işlemlerine başladı bile. Burs miktarları ise oldukça fazla merak ediliyor. E-Bursum rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtıldı. Lisans öğrencileri için öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 418 TL. Yeni üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor ve 4 yıl faiziyle beraber üniversite biter bitmez yüksek bir bütçeyle ödenmesi gerekiyor. Bazen çıksa da şehir dışında okuyan öğrenciler için yeterli olmayabiliyor.

Rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtıldı. Lisans öğrencileri için öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 418 TL.