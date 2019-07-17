Türk dili ve edebiyatı taban puanı ve başarı sıralaması 2019! Üniversite eğitimi alıp Türk dili ve edebiyatı okumak isteyen öğrenciler bölümün taban puanlarını araştırmaya başladılar. 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecide başlayacak. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. İşte 2019 Türk dili ve edebiyatı taban puanları! Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek.