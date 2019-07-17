Sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları! Adaylar YKS sonuçlarının yarın açıklanmasını bekliyorlardı. YKS 2019 sonuçları bugün açıklanarak adaylara bir sürpriz oldu. Öğrenciler tercih maratonu için büyük bir heyecanla bölümlerin puanlarını araştırıyorlar. Sosyal bilgiler öğretmenliği detayları ise merak konusu. İşte Sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları 2019! Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak.