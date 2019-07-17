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  • 18.07.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:22

! başarı sıralaması 2019!

ları ve başarı sıralaması! ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklandı. Şimdi ise öğrencileri tercih dönemi bekliyor. Tercih döneminde öğrenciler istedikleri okullar ve bölümleri tercih listelerine ekleyecekler. Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. İşte sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları.. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor. Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek.

Sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları 2019! Başarı sıralaması!

Sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları! Adaylar YKS sonuçlarının yarın açıklanmasını bekliyorlardı. YKS 2019 sonuçları bugün açıklanarak adaylara bir sürpriz oldu. Öğrenciler tercih maratonu için büyük bir heyecanla bölümlerin puanlarını araştırıyorlar. Sosyal bilgiler öğretmenliği detayları ise merak konusu. İşte Sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları 2019! Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak.

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