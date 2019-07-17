Sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması! ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklandı. Şimdi ise öğrencileri tercih dönemi bekliyor. Tercih döneminde öğrenciler istedikleri okullar ve bölümleri tercih listelerine ekleyecekler. Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. İşte sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları.. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor. Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek. Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.