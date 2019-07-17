Milyonlarca öğrenci ve veli, 2019-2020 yılı Özel Üniversite ücretlerini araştırmaya başladı. Veliler ve öğrenciler, Hukuk, Tıp, Mühendislik bölümleri özel üniversite ücretlerini araştırıyor. Yeni yılda özel üniversite/fakülte ücretleri de artış gösterdi. Öğrenim ücretleri, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken; tipta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi. Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi gözde programlarda en yüksek ücret Koç Üniversitesi'nde.. Bu haberimizde 2019-2020 yılı Türkiye'nin en prestijli Özel Üniversiteleri'nin fiyatlarını araştırdık. İşte 2019-2020 özel üniversite ücretleri İstanbul Ankara İzmir fiyatları! Vakıf üniversitesi taban puanları başarı sıralaması