ÖSYM son dakika... DGS sonuçları için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. DGS'ye katılan öğrenciler, lisans programlarına tercih yapabilmek için sonuçlarını beklemeye geçti. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlikte sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS lisans programlarına tercihler ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamada 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.