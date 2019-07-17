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  • 17.07.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 14:56

MEB takvimi: 2019 ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları için son günlere girildi. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Önceki dönemlerde PYBS adıyla şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından bir ay geçti. Sınav sonuçlarına göre burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS bursu ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Buna göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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