LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB LGS lise yerleştirme ne zaman yapılacak?

LGS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusu tercih bildiriminde bulunan öğrencilerin gündeminde. Hemen belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercihlerinin hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, 2019 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

2019 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.