KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt, burs ve kredi başvuruları, üniversite eğitimlerine yeni başlayacak öğrenciler için oldukça önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) alacağı başvurularla, öğrenciler burs ya da kredi almaya hak kazanacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KYK kredi ve burs başvuru tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru tarihi için öğrenciler araştırmalara başladı. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında yurt başvuruları Eylül ayında yapılmıştı. Buna göre, 2019 yurt başvurularının da o tarihlerde yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından alınacak. 2018 yılında burs ve kredi başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.