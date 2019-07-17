Hukuk Fakültesi taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Hukuk Fakültesi'nde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Hukuk Fakültesi'ne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Hukuk Fakültesi'ne girerim? 2019-2020 Hukuk Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Hukuk Fakültesi taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Hukuk Fakültesi taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.