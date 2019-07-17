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  • 17.07.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:25

Kaç puanla 'ne girerim? 2019-2020 Hukuk Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı?

taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler üniversitelerin taban tavan puanlarını araştırmaya başladı. Hukuk Fakültesi'nde eğitim almak isteyenler ise ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Peki, Kaç puanla Hukuk Fakültesi'ne girerim? 2019-2020 Hukuk Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı?

Kaç puanla Hukuk Fakültesi'ne girerim?

Hukuk Fakültesi taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden Hukuk Fakültesi'nde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Hukuk Fakültesi'ne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Hukuk Fakültesi'ne girerim? 2019-2020 Hukuk Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Hukuk Fakültesi taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Hukuk Fakültesi taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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