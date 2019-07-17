İlahiyat Fakültesi taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrencilerden İlahiyat Fakültesi'nde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla İlahiyat Fakültesi'ne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla İlahiyat Fakültesi'ne girilir? 2019-2020 İlahiyat Fakültesi taban tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte İlahiyat Fakültesi taban tavan puanları belli olacak.

YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait İlahiyat Fakültesi taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.