Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS'ye girdiler. 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecide başlayacak. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. Öne çıkan bölümlerden biride hemşirelik oldu. İşte 2019 hemşirelik taban puanları! Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.