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  • 18.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:16

! YKS üniversite Hemşirelik taban tavan puanları ve başarı sıralaması 2019!

Hemşirelik ları ve başarı sıralaması 2019! YKS 2019 sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Üniversite adayı öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Öğrencilerin tercih maratonu böylece başlamış oldu. Merak edilen bölümlerden biri ise hemşirelik. İşte hemşirelik taban puanları... Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.

Hemşirelik taban tavan puanları ve başarı sıralaması

Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS'ye girdiler. 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecide başlayacak. Öğrenciler tercih yapacakları bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. Öne çıkan bölümlerden biride hemşirelik oldu. İşte 2019 hemşirelik taban puanları! Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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