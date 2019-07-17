Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Gazi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Gazi Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI
|ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM
|ÖĞR.
SÜRE
|PUAN
TÜRÜ
|KONT.
|OK.BİR
KONT.
2019
|BAŞARI
SIRASI(0,12)
2018
|TABAN
PUAN
2018
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (D.Ü.)
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|120
|3
|19.200
|461,15975
|Eczacılık Fakültesi
|5
|SAY
|110
|3
|32.800
|433,00249
|Fen Fakültesi
|Biyoloji
|4
|SAY
|60
|2
|332.000
|240,91418
|Fizik
|4
|SAY
|30
|1
|361.000
|235,15309
|İstatistik
|4
|SAY
|80
|2
|382.000
|231,21876
|Kimya
|4
|SAY
|60
|2
|355.000
|236,39327
|Matematik
|4
|SAY
|90
|3
|193.000
|282,07495
|Gazi Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
|4
|DİL
|60
|2
|27.500
|333,44888
|Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
|4
|DİL
|2
|38.300
|295,12902
|Arapça Öğretmenliği
|4
|DİL
|60
|2
|30.100
|323,78950
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|4
|SAY
|30
|1
|Biyoloji Öğretmenliği
|4
|SAY
|20
|1
|240.000
|264,34878
|Coğrafya Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|20
|1
|24.900
|375,25048
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|4
|EA
|20
|1
|285.000
|276,34637
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|60
|2
|215.000
|273,37327
|Fizik Öğretmenliği
|4
|SAY
|20
|1
|289.000
|250,64709
|Fransızca Öğretmenliği
|4
|DİL
|40
|1
|33.100
|313,04093
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|70
|2
|61.100
|386,95609
|İngilizce Öğretmenliği
|4
|DİL
|130
|4
|7.990
|420,94190
|Kimya Öğretmenliği
|4
|SAY
|20
|1
|261.000
|258,14284
|Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|20
|1
|53.800
|397,45641
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|90
|3
|11.400
|394,77956
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|100
|3
|7.910
|403,27624
|Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
|4
|SÖZ
|1
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|80
|2
|52.200
|363,78433
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|80
|2
|83.300
|342,74046
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|70
|2
|59.400
|349,52696
|Tarih Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|20
|1
|27.600
|372,44239
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|20
|1
|11.500
|394,53860
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|80
|2
|14.300
|389,52797
|Mimarlık Fakültesi
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|4
|SAY
|90
|3
|161.000
|298,13028
|Mimarlık
|4
|SAY
|100
|3
|36.400
|426,23605
|Şehir ve Bölge Planlama
|4
|SAY
|90
|3
|177.000
|289,78420
|Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|1
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|90
|3
|44.500
|412,08635
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|80
|2
|38.200
|423,01972
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|40
|1
|24.500
|449,28170
|Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|90
|3
|54.000
|397,23159
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|40
|1
|37.500
|424,28490
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|90
|3
|57.900
|391,44836
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|40
|1
|43.300
|414,23668
|Kimya Mühendisliği
|4
|SAY
|90
|3
|170.000
|292,97879
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|60
|2
|102.000
|339,92186
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|90
|3
|50.000
|403,46993
|Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|40
|1
|34.600
|429,56184
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|4
|SAY
|100
|3
|56.900
|393,00653
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4
|SAY
|100
|3
|53.800
|397,49706
|Hemşirelik
|4
|SAY
|220
|6
|113.000
|330,76825
|Sosyal Hizmet
|4
|EA
|70
|2
|164.000
|307,30532
|Spor Bilimleri Fakültesi
|Rekreasyon
|4
|EA
|60
|2
|439.000
|251,17752
|Spor Yöneticiliği
|4
|EA
|50
|2
|288.000
|275,67800
|Teknoloji Fakültesi
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|314.000
|244,66155
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|56
|2
|61.500
|386,38366
|Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|14
|1
|149.000
|304,73523
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|63.200
|383,97167
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|17
|1
|153.000
|302,56889
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|4
|SAY
|56
|2
|177.000
|289,46987
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|14
|1
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|4
|SAY
|58
|2
|135.000
|314,12807
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|15
|1
|278.000
|253,25493
|İmalat Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|244.000
|263,11610
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|64
|2
|80.200
|362,79100
|İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|16
|1
|259.000
|258,62935
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|4
|SAY
|69
|2
|167.000
|294,54220
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|17
|1
|Otomotiv Mühendisliği
|4
|SAY
|64
|2
|105.000
|336,92498
|Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|16
|1
|292.000
|249,93541
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|290
|8
|4.450
|506,33590
|Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
|6
|SAY
|1
|21.700
|455,45661
|Tıp Fakültesi (İngilizce)
|6
|SAY
|100
|3
|5.090
|503,42078
- YKS'de yeni açılan programlarda (- – – -) yer almaktadır.
- Kontenjanı 2018-YKS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda hiçbir işaret bulunmaz.
- 2019-YKS'de puan türü değişen programlarda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır.
Gazi Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM
|ÖĞR.
SÜRE
|PUAN
TÜRÜ
|KONT.
2019
|OK.BİR
KONT.
2019
|BAŞARI
SIRASI
2018
|TABAN
PUAN
2018
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ü.)
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
|2
|TYT
|70
|2
|315.000
|315,38750
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|70
|2
|191.000
|348,61089
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|420.000
|296,86090
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|70
|2
|542.000
|280,55377
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|338.000
|310,67530
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|402.000
|299,70971
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|70
|2
|757.000
|258,66256
|Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
|2
|TYT
|60
|2
|661.000
|267,83165
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|506.000
|285,00748
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|2
|TYT
|60
|2
|922.000
|245,06286
|Endüstriyel Kalıpçılık
|2
|TYT
|40
|1
|1.172.000
|226,84216
|Kaynak Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1.170.000
|226,98702
|Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu)
|2
|TYT
|1
|Kimya Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|860.000
|249,95060
|Makine
|2
|TYT
|60
|2
|496.000
|286,28069
|Mekatronik
|2
|TYT
|60
|2
|443.000
|293,41410
|Polimer Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|1.215.000
|223,92963
|Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|60
|2
|464.000
|290,44006
|Uçak Teknolojisi
|2
|TYT
|200
|5
|423.000
|296,35340
Not: Bu Liste ÖSYM'nin 20 Haziran tarihinde yayınladığı 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır.
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