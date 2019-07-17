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  • 17.07.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 19:45

taban puanları, başarı sıralaması nedir? İşte 2019 YKS üniversite kontenjanları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken 'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

Gazi Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Gazi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Gazi Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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GAZİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞR.
SÜRE		 PUAN
TÜRÜ		 KONT.
2019		 OK.BİR
KONT.
2019		 BAŞARI
SIRASI(0,12)
2018		 TABAN
PUAN
2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (D.Ü.)
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 120 3 19.200 461,15975
Eczacılık Fakültesi 5 SAY 110 3 32.800 433,00249
Fen Fakültesi
Biyoloji 4 SAY 60 2 332.000 240,91418
Fizik 4 SAY 30 1 361.000 235,15309
İstatistik 4 SAY 80 2 382.000 231,21876
Kimya 4 SAY 60 2 355.000 236,39327
Matematik 4 SAY 90 3 193.000 282,07495
Gazi Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 4 DİL 60 2 27.500 333,44888
Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 DİL 2 38.300 295,12902
Arapça Öğretmenliği 4 DİL 60 2 30.100 323,78950
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 30 1
Biyoloji Öğretmenliği 4 SAY 20 1 240.000 264,34878
Coğrafya Öğretmenliği 4 SÖZ 20 1 24.900 375,25048
Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 EA 20 1 285.000 276,34637
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 60 2 215.000 273,37327
Fizik Öğretmenliği 4 SAY 20 1 289.000 250,64709
Fransızca Öğretmenliği 4 DİL 40 1 33.100 313,04093
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 70 2 61.100 386,95609
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 130 4 7.990 420,94190
Kimya Öğretmenliği 4 SAY 20 1 261.000 258,14284
Matematik Öğretmenliği 4 SAY 20 1 53.800 397,45641
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 90 3 11.400 394,77956
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 100 3 7.910 403,27624
Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 SÖZ 1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 80 2 52.200 363,78433
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 80 2 83.300 342,74046
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 70 2 59.400 349,52696
Tarih Öğretmenliği 4 SÖZ 20 1 27.600 372,44239
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 SÖZ 20 1 11.500 394,53860
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 80 2 14.300 389,52797
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 90 3 161.000 298,13028
Mimarlık 4 SAY 100 3 36.400 426,23605
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 90 3 177.000 289,78420
Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 90 3 44.500 412,08635
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 80 2 38.200 423,01972
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 24.500 449,28170
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 90 3 54.000 397,23159
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 37.500 424,28490
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 90 3 57.900 391,44836
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 43.300 414,23668
Kimya Mühendisliği 4 SAY 90 3 170.000 292,97879
Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 2 102.000 339,92186
Makine Mühendisliği 4 SAY 90 3 50.000 403,46993
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2
Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 34.600 429,56184
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 100 3 56.900 393,00653
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 100 3 53.800 397,49706
Hemşirelik 4 SAY 220 6 113.000 330,76825
Sosyal Hizmet 4 EA 70 2 164.000 307,30532
Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon 4 EA 60 2 439.000 251,17752
Spor Yöneticiliği 4 EA 50 2 288.000 275,67800
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 SAY 20 1 314.000 244,66155
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 56 2 61.500 386,38366
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 14 1 149.000 304,73523
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 70 2 63.200 383,97167
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 17 1 153.000 302,56889
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 4 SAY 56 2 177.000 289,46987
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 14 1
Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 58 2 135.000 314,12807
Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 15 1 278.000 253,25493
İmalat Mühendisliği 4 SAY 70 2 244.000 263,11610
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 64 2 80.200 362,79100
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 16 1 259.000 258,62935
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 69 2 167.000 294,54220
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 17 1
Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 64 2 105.000 336,92498
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 16 1 292.000 249,93541
Tıp Fakültesi 6 SAY 290 8 4.450 506,33590
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 SAY 1 21.700 455,45661
Tıp Fakültesi (İngilizce) 6 SAY 100 3 5.090 503,42078
  • YKS'de yeni açılan programlarda (- – – -) yer almaktadır.
  • Kontenjanı 2018-YKS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda hiçbir işaret bulunmaz.
  • 2019-YKS'de puan türü değişen programlarda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır.

Gazi Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞR.
SÜRE		 PUAN
TÜRÜ		 KONT.
2019		 OK.BİR
KONT.
2019		 BAŞARI
SIRASI
2018		 TABAN
PUAN
2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ü.)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 70 2 315.000 315,38750
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 70 2 191.000 348,61089
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 420.000 296,86090
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 542.000 280,55377
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 70 2 338.000 310,67530
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 402.000 299,70971
Yaşlı Bakımı 2 TYT 70 2 757.000 258,66256
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT 60 2 661.000 267,83165
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 60 2 506.000 285,00748
Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT 60 2 922.000 245,06286
Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT 40 1 1.172.000 226,84216
Kaynak Teknolojisi 2 TYT 40 1 1.170.000 226,98702
Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) 2 TYT 1
Kimya Teknolojisi 2 TYT 60 2 860.000 249,95060
Makine 2 TYT 60 2 496.000 286,28069
Mekatronik 2 TYT 60 2 443.000 293,41410
Polimer Teknolojisi 2 TYT 50 2 1.215.000 223,92963
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 464.000 290,44006
Uçak Teknolojisi 2 TYT 200 5 423.000 296,35340

Not: Bu Liste ÖSYM'nin 20 Haziran tarihinde yayınladığı 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır.

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