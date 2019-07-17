Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Gazi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Gazi Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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GAZİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞR.

SÜRE PUAN

TÜRÜ KONT. 2019 OK.BİR

KONT.

2019 BAŞARI

SIRASI(0,12)

2018 TABAN

PUAN

2018 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (D.Ü.) Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 120 3 19.200 461,15975 Eczacılık Fakültesi 5 SAY 110 3 32.800 433,00249 Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY 60 2 332.000 240,91418 Fizik 4 SAY 30 1 361.000 235,15309 İstatistik 4 SAY 80 2 382.000 231,21876 Kimya 4 SAY 60 2 355.000 236,39327 Matematik 4 SAY 90 3 193.000 282,07495 Gazi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 DİL 60 2 27.500 333,44888 Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 DİL 2 38.300 295,12902 Arapça Öğretmenliği 4 DİL 60 2 30.100 323,78950 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 30 1 Biyoloji Öğretmenliği 4 SAY 20 1 240.000 264,34878 Coğrafya Öğretmenliği 4 SÖZ 20 1 24.900 375,25048 Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 EA 20 1 285.000 276,34637 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 60 2 215.000 273,37327 Fizik Öğretmenliği 4 SAY 20 1 289.000 250,64709 Fransızca Öğretmenliği 4 DİL 40 1 33.100 313,04093 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 70 2 61.100 386,95609 İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 130 4 7.990 420,94190 Kimya Öğretmenliği 4 SAY 20 1 261.000 258,14284 Matematik Öğretmenliği 4 SAY 20 1 53.800 397,45641 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 90 3 11.400 394,77956 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 100 3 7.910 403,27624 Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 SÖZ 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 80 2 52.200 363,78433 Sınıf Öğretmenliği 4 EA 80 2 83.300 342,74046 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 70 2 59.400 349,52696 Tarih Öğretmenliği 4 SÖZ 20 1 27.600 372,44239 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 SÖZ 20 1 11.500 394,53860 Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 80 2 14.300 389,52797 Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY 90 3 161.000 298,13028 Mimarlık 4 SAY 100 3 36.400 426,23605 Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 90 3 177.000 289,78420 Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 90 3 44.500 412,08635 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 80 2 38.200 423,01972 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 24.500 449,28170 Endüstri Mühendisliği 4 SAY 90 3 54.000 397,23159 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 37.500 424,28490 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 90 3 57.900 391,44836 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 43.300 414,23668 Kimya Mühendisliği 4 SAY 90 3 170.000 292,97879 Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 2 102.000 339,92186 Makine Mühendisliği 4 SAY 90 3 50.000 403,46993 Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 1 34.600 429,56184 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 100 3 56.900 393,00653 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 100 3 53.800 397,49706 Hemşirelik 4 SAY 220 6 113.000 330,76825 Sosyal Hizmet 4 EA 70 2 164.000 307,30532 Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 4 EA 60 2 439.000 251,17752 Spor Yöneticiliği 4 EA 50 2 288.000 275,67800 Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 SAY 20 1 314.000 244,66155 Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 56 2 61.500 386,38366 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 14 1 149.000 304,73523 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 70 2 63.200 383,97167 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 17 1 153.000 302,56889 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 4 SAY 56 2 177.000 289,46987 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 14 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 58 2 135.000 314,12807 Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 15 1 278.000 253,25493 İmalat Mühendisliği 4 SAY 70 2 244.000 263,11610 İnşaat Mühendisliği 4 SAY 64 2 80.200 362,79100 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 16 1 259.000 258,62935 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 69 2 167.000 294,54220 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 17 1 Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 64 2 105.000 336,92498 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 16 1 292.000 249,93541 Tıp Fakültesi 6 SAY 290 8 4.450 506,33590 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 SAY 1 21.700 455,45661 Tıp Fakültesi (İngilizce) 6 SAY 100 3 5.090 503,42078

YKS'de yeni açılan programlarda (- – – -) yer almaktadır.

Kontenjanı 2018-YKS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda hiçbir işaret bulunmaz.

2019-YKS'de puan türü değişen programlarda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır.

Gazi Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞR.

SÜRE PUAN

TÜRÜ KONT.

2019 OK.BİR

KONT.

2019 BAŞARI

SIRASI

2018 TABAN

PUAN

2018 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ü.) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 70 2 315.000 315,38750 İlk ve Acil Yardım 2 TYT 70 2 191.000 348,61089 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 420.000 296,86090 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 542.000 280,55377 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 70 2 338.000 310,67530 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 402.000 299,70971 Yaşlı Bakımı 2 TYT 70 2 757.000 258,66256 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT 60 2 661.000 267,83165 Elektronik Teknolojisi 2 TYT 60 2 506.000 285,00748 Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT 60 2 922.000 245,06286 Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT 40 1 1.172.000 226,84216 Kaynak Teknolojisi 2 TYT 40 1 1.170.000 226,98702 Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) 2 TYT 1 Kimya Teknolojisi 2 TYT 60 2 860.000 249,95060 Makine 2 TYT 60 2 496.000 286,28069 Mekatronik 2 TYT 60 2 443.000 293,41410 Polimer Teknolojisi 2 TYT 50 2 1.215.000 223,92963 Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 464.000 290,44006 Uçak Teknolojisi 2 TYT 200 5 423.000 296,35340

Not: Bu Liste ÖSYM'nin 20 Haziran tarihinde yayınladığı 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır.