Aylık burs miktarı 418 TL! İşte karşılıksız burs veren kurumlar

YKS sonuçları açıklandı milyonlarca öğrenci tercih işlemlerine başladı bile. Burs miktarları ise oldukça fazla merak ediliyor. E-Bursum rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtıldı.