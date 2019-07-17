YKS sonuçları açıklandı milyonlarca öğrenci tercih işlemlerine başladı bile. Burs miktarları ise oldukça fazla merak ediliyor. E-Bursum rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtıldı.
Aylık burs miktarı 418 TL! İşte karşılıksız burs veren kurumlar
E-Bursum tarafından Türkiye'de bir ilk olarak burs ekosisteminde detaylı bir analiz eksikliğine istinaden hazırlanan Türkiye Burs Analizi Raporu'nun sonuçları açıklandı. 2019 yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz (karşılıksız) burs veren kurumlar listesini sizler için derledik...
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