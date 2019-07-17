Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Ankara Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

Program Adı Puan T. Kont. 2018 Başarı S. 2018 Taban P. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 40 65800 213,30514 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 40 9390 412,62093 Antropoloji EA 40 473000 246,87736 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 40 28200 330,61983 Arkeoloji (İngilizce) EA 20 .... ---- Bilgi ve Belge Yönetimi EA 40 241000 285,93681 Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) DİL 20 Coğrafya SÖZ 50 47900 356,32588 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50 142000 318,18997 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 35 46300 270,99931 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1 50200 259,74124 Dilbilim DİL 40 20200 362,14018 Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) DİL 20 Fars Dili ve Edebiyatı DİL 40 55500 246,06124 Felsefe EA 40 255000 282,70756 Felsefe (İngilizce) EA 40 358000 263,01409 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 40 20400 361,27185 Halkbilim SÖZ 50 244000 295,25122 Hindoloji DİL 25 Hititoloji DİL 20 * * * * Hungaroloji DİL 30 61100 232,82536 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60 8810 416,30019 İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 40 11800 399,88237 İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) DİL 50 22300 353,60016 İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) DİL 1 Japon Dili ve Edebiyatı DİL 50 11400 401,55971 Klasik Arkeoloji EA 40 561000 236,96906 Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40 15000 384,58796 Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 39300 291,94684 Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe) DİL 30 51500 256,17509 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30 690000 222,56180 Psikoloji EA 100 22200 394,02178 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30 14900 384,88588 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) DİL 1 Sanat Tarihi SÖZ 40 138000 319,39734 Sinoloji DİL 30 13400 391,97737 Sosyoloji EA 40 139000 316,19186 Sümeroloji SÖZ 20 275000 289,57139 Tarih SÖZ 60 29400 370,58170 Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30 683000 223,59743 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 40200 361,56443 Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 25 Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 20 47200 268,30808 Diş Hekimliği Fakültesi SAY 160 18600 462,42958 Eczacılık Fakültesi SAY 140 31500 435,41312 Eczacılık Fakültesi (İngilizce) SAY 60 31900 434,60906 Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 13100 391,63568 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80 6780 406,85859 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 46600 368,41710 Sınıf Öğretmenliği EA 70 92400 337,69158 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 68000 345,15745 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 315000 244,40727 Biyoloji SAY 90 347000 237,80959 Biyoloji (İngilizce) SAY 30 198000 279,86900 Fizik SAY 30 344000 238,49033 İstatistik SAY 60 332000 240,84890 Kimya SAY 60 325000 242,42439 Kimya (İngilizce) SAY 20 233000 266,61986 Matematik SAY 60 192000 282,63285 Matematik (İngilizce) SAY 60 205000 277,33717 Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40 683000 223,66384 Hemşirelik Fakültesi Ebelik SAY 120 196000 280,69301 Hemşirelik SAY 180 98800 343,21079 Hukuk Fakültesi EA 550 3410 438,30669 İlahiyat Fakültesi İlahiyat SÖZ 230 32800 367,60540 İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20 11200 395,31698 İletişim Fakültesi Gazetecilik SÖZ 50 25800 374,27080 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50 62600 347,88084 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50 23200 377,14648 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 43000 414,76109 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 31700 434,98694 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 73200 371,04354 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 33400 431,75001 Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 119000 325,69855 Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 296000 248,95496 Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 216000 272,94925 Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 160000 298,69715 Jeofizik Mühendisliği SAY 15 Jeoloji Mühendisliği SAY 40 Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 123000 322,47257 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik SAY 80 51300 401,35897 Çocuk Gelişimi EA 60 129000 320,36143 Ortez-Protez SAY 50 231000 267,26102 Sağlık Yönetimi EA 80 240000 286,10379 Sosyal Hizmet EA 80 130000 319,92127 Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 50 179000 302,35733 İktisat EA 60 95900 335,87006 İşletme EA 60 107000 329,90378 Maliye EA 60 81500 343,74560 Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 40 .... ---- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50 36900 377,22833 Uluslararası İlişkiler EA 60 58100 359,17148 Tıp Fakültesi SAY 320 3250 512,76655 Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 40 2770 515,72005 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Aktüerya Bilimleri SAY 60 .... ---- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 80 481000 245,87149 Veteriner Fakültesi SAY 165 70100 374,98133 Veteriner Fakültesi (İngilizce) SAY 60 53100 398,54946 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri SAY 45 334000 240,51979 Bitki Koruma SAY 45 255000 259,88573 Peyzaj Mimarlığı SAY 75 287000 251,02894 Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) SAY 1 Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30 Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 411000 223,62244 Süt Teknolojisi SAY 20 Tarım Ekonomisi EA 50 353000 263,90404 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 40 355000 236,40091 Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30 Tarla Bitkileri SAY 45 337000 239,80730 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 45 Zootekni SAY 45 373000 232,92473