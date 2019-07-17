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  • 17.07.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 19:37

, başarı sıralaması nedir? İşte 2019 YKS üniversite sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

Ankara Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Ankara Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

Program Adı Puan T. Kont. 2018 Başarı S. 2018 Taban P.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 40 65800 213,30514
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 40 9390 412,62093
Antropoloji EA 40 473000 246,87736
Arap Dili ve Edebiyatı DİL 40 28200 330,61983
Arkeoloji (İngilizce) EA 20 .... ----
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 40 241000 285,93681
Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) DİL 20
Coğrafya SÖZ 50 47900 356,32588
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50 142000 318,18997
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 35 46300 270,99931
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1 50200 259,74124
Dilbilim DİL 40 20200 362,14018
Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) DİL 20
Fars Dili ve Edebiyatı DİL 40 55500 246,06124
Felsefe EA 40 255000 282,70756
Felsefe (İngilizce) EA 40 358000 263,01409
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 40 20400 361,27185
Halkbilim SÖZ 50 244000 295,25122
Hindoloji DİL 25
Hititoloji DİL 20 * * * *
Hungaroloji DİL 30 61100 232,82536
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60 8810 416,30019
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 40 11800 399,88237
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) DİL 50 22300 353,60016
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) DİL 1
Japon Dili ve Edebiyatı DİL 50 11400 401,55971
Klasik Arkeoloji EA 40 561000 236,96906
Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40 15000 384,58796
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 39300 291,94684
Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe) DİL 30 51500 256,17509
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30 690000 222,56180
Psikoloji EA 100 22200 394,02178
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30 14900 384,88588
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) DİL 1
Sanat Tarihi SÖZ 40 138000 319,39734
Sinoloji DİL 30 13400 391,97737
Sosyoloji EA 40 139000 316,19186
Sümeroloji SÖZ 20 275000 289,57139
Tarih SÖZ 60 29400 370,58170
Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30 683000 223,59743
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 40200 361,56443
Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 25
Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 20 47200 268,30808
Diş Hekimliği Fakültesi SAY 160 18600 462,42958
Eczacılık Fakültesi SAY 140 31500 435,41312
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) SAY 60 31900 434,60906
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 13100 391,63568
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80 6780 406,85859
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 46600 368,41710
Sınıf Öğretmenliği EA 70 92400 337,69158
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 68000 345,15745
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 315000 244,40727
Biyoloji SAY 90 347000 237,80959
Biyoloji (İngilizce) SAY 30 198000 279,86900
Fizik SAY 30 344000 238,49033
İstatistik SAY 60 332000 240,84890
Kimya SAY 60 325000 242,42439
Kimya (İngilizce) SAY 20 233000 266,61986
Matematik SAY 60 192000 282,63285
Matematik (İngilizce) SAY 60 205000 277,33717
Güzel Sanatlar Fakültesi
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40 683000 223,66384
Hemşirelik Fakültesi
Ebelik SAY 120 196000 280,69301
Hemşirelik SAY 180 98800 343,21079
Hukuk Fakültesi EA 550 3410 438,30669
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat SÖZ 230 32800 367,60540
İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20 11200 395,31698
İletişim Fakültesi
Gazetecilik SÖZ 50 25800 374,27080
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50 62600 347,88084
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50 23200 377,14648
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 43000 414,76109
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 31700 434,98694
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 73200 371,04354
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 33400 431,75001
Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 119000 325,69855
Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 296000 248,95496
Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 216000 272,94925
Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 160000 298,69715
Jeofizik Mühendisliği SAY 15
Jeoloji Mühendisliği SAY 40
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 123000 322,47257
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik SAY 80 51300 401,35897
Çocuk Gelişimi EA 60 129000 320,36143
Ortez-Protez SAY 50 231000 267,26102
Sağlık Yönetimi EA 80 240000 286,10379
Sosyal Hizmet EA 80 130000 319,92127
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 50 179000 302,35733
İktisat EA 60 95900 335,87006
İşletme EA 60 107000 329,90378
Maliye EA 60 81500 343,74560
Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 40 .... ----
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50 36900 377,22833
Uluslararası İlişkiler EA 60 58100 359,17148
Tıp Fakültesi SAY 320 3250 512,76655
Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 40 2770 515,72005
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Aktüerya Bilimleri SAY 60 .... ----
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 80 481000 245,87149
Veteriner Fakültesi SAY 165 70100 374,98133
Veteriner Fakültesi (İngilizce) SAY 60 53100 398,54946
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri SAY 45 334000 240,51979
Bitki Koruma SAY 45 255000 259,88573
Peyzaj Mimarlığı SAY 75 287000 251,02894
Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) SAY 1
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 411000 223,62244
Süt Teknolojisi SAY 20
Tarım Ekonomisi EA 50 353000 263,90404
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 40 355000 236,40091
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30
Tarla Bitkileri SAY 45 337000 239,80730
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 45
Zootekni SAY 45 373000 232,92473

Program Adı Puan T. 2019 Kont. 2018 Basarı S. 2018 Taban P.
Hukuk Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet TYT 100 303000 317,74553
Adalet (Uzaktan Öğretim) TYT 90 402000 299,57414
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80 522000 283,06662
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50 637000 270,24164
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) TYT 100 1600000 198,16176
Ayaş Meslek Yüksekokulu
Sosyal Güvenlik TYT 60 869000 249,22769
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 70 501000 285,69663
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 60 .... ----
Aşçılık TYT 50 723000 261,80148
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20 .... ----
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90 910000 246,00191
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 100 1595000 198,47852
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 45 1727000 185,76384
Moda Tasarımı TYT 50 1011000 238,29686
Turist Rehberliği TYT 65 1262000 220,79620
Turist Rehberliği (KKTC Uyruklu) TYT 1
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 75 1257000 221,06856
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60 1468000 207,05297
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı TYT 65 544000 280,31134
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50 809000 254,23895
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 120 762000 258,23730
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40 990000 239,87067
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 45 923000 244,92835
Elektronik Teknolojisi TYT 45 679000 265,98571
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 869000 249,21169
Gama Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 60 848000 250,92743
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) TYT 40 1069000 234,10578
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55 527000 282,39896
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 55 787000 256,11315
Haymana Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi TYT 70 336000 311,17322
Yaşlı Bakımı TYT 50 976000 240,89668
Kalecik Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı TYT 40 1570000 200,25779
Gıda Teknolojisi TYT 50 902000 246,61672
Peyzaj ve Süs Bitkileri TYT 35 1500000 204,90598
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi TYT 60 291000 320,45860
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı TYT 60 696000 264,41825
Elektronik Teknolojisi TYT 40 936000 243,96030
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65 320000 314,32046
Anestezi TYT 65 196000 346,62196
Eczane Hizmetleri TYT 65 572000 277,19885
İlk ve Acil Yardım TYT 65 181000 352,06351
Radyoterapi TYT 50 401000 299,74895
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60 556000 278,94329
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) TYT 1 546000 280,18838
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150 1276000 219,82917
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 305000 317,35745
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50 359000 306,85210

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