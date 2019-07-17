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  • 17.07.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 12:50

! 2019 ? ALES sınavı ne zaman?

ALES başvuru işlemleri için son viraja girildi. 9 Temmuz'da başlayan ALES/2 başvuruları bugün sona eriyor. Başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, ? 2019 ve hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES adayları dikkat! Bugün son...

ALES başvuru için bugün son gün... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 yılının ikinci ALES'i için başvurular 9 Temmuz'da alınmaya başlamıştı. Başvurularını henüz yapamayan adayların bugün içerisinde internet üzerinden başvurularını yaparak ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Peki, ALES başvuru nasıl yapılır? 2019 ALES başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları bugün (17 Temmuz) sona eriyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler. Gerekli adımlar takip edilerek başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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