2019 -2020 YKS tercih 210- 250 puanla hangi üniversiteye girerim son dakika taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi. 2019 YKS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Tercih dönemini büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler YKS tavan ve taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.