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  • 17.07.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 09:37

2020 belli oldu mu? kayıt nasıl yapılır ?

sonuçlarının tarafından açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Sonuçlarla birlikte tavan ve taban puanları inceleyen öğrenciler aynı zamanda "Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, belli oldu mu? , ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer aldı. Standart olarak talep edilen belgelerin listesini madde madde yayımlayan ÖSYM, kayıt sürecinde kolaylık sağladı. Peki, üniversite kayıt belgeleri neler olacak? İşte, o belgelerin listesi ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgiler.

2020 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

2020 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite e online kayıt nasıl yapılır üniversite kayıtları için gerekli belgeler? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından gerçekleştirilen (ÖSYM) YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine, ardından üniversite kayıt tarihleri çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte cevabı... 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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