2020 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite e online kayıt nasıl yapılır üniversite kayıtları için gerekli belgeler? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından gerçekleştirilen (ÖSYM) YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine, ardından üniversite kayıt tarihleri çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte cevabı... 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.