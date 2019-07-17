2020 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Sonuçlarla birlikte tavan ve taban puanları inceleyen öğrenciler aynı zamanda "Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler, ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer aldı.