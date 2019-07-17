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  • 17.07.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 08:57

2019 4 yıllık üniversite tavan ve ! YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS'de baraj puanı kaç?

2019 sonuçları 'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Tercih dönemini büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler YKS tavan ve hakkında araştırma yapmaya başladı. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. 'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. İşte 2019 YKS 4 yıllık ! YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS'de baraj puanı kaç sorularının yanıtı

2019 YKS 4 yıllık üniversite tavan ve taban puanları! YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS'de baraj puanı kaç? 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi YKS tavan-taban puanlarına çevrildi. Öğrenciler aynı zamanda YKS puan hesaplama nasıl yapılır sorusuna da yanıt arıyor. Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

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