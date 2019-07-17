2019 YKS 4 yıllık üniversite tavan ve taban puanları! YKS puan hesaplama nasıl yapılır? YKS'de baraj puanı kaç? 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi YKS tavan-taban puanlarına çevrildi. Öğrenciler aynı zamanda YKS puan hesaplama nasıl yapılır sorusuna da yanıt arıyor. Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.