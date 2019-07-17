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  • 17.07.2019 22:40
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 22:40

2019 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor.

2019 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

2018 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Program Puan
Türü		 Kon
2018		 Taban
Puanı		 Başarı
Sıralaması
Bilgisayar Mühendisliği MF 100 467,20143 16674
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği MF 60 262,53076 246431
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) MF 60 366,54415 76984
Biyomühendislik MF 60 343,28422 98804
Biyomühendislik (İngilizce) MF 60 365,05123 78253
Çevre Mühendisliği MF 70 317,25867 130778
Elektrik Mühendisliği MF 130 425,75871 36725
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF 110 446,36916 26044
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF 1
Endüstri Mühendisliği MF 80 442,84201 27812
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF 50 456,49913 21229
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF 60 286,10044 184874
Fizik MF 80 251,95272 284130
Fotoğraf ve Video TS 30 348,76234 60937
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği MF 80 392,88820 57011
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Fakülte) MF 60 349,04731 92849
Gıda Mühendisliği MF 70 346,24407 95684
Harita Mühendisliği MF 100 341,08210 101157
Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF 1 313,11815 136770
İktisat TM 105 318,56793 133885
İktisat (İngilizce) TM 50 358,77259 58704
İletişim Tasarımı TS 60 374,69498 25438
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF 60 364,73547 78528
İngilizce Öğretmenliği DIL 60 426,54943 7091
İnşaat Mühendisliği MF 130 421,71240 39041
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 50 435,43556 31556
İstatistik MF 80 283,39918 190820
İşletme TM 90 324,25209 120235
İşletme (İngilizce) TM 40 347,16520 75864
Kimya MF 110 288,14056 180474
Kimya (İngilizce) MF 40 330,15173 113847
Kimya Mühendisliği MF 80 388,33884 60204
Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF 70 405,37525 48730
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği MF 70 416,88531 41807
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) MF 50 425,95042 36603
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF 1
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım TM 30 248,76462 458411
Makine Mühendisliği MF 220 436,04610 31239
Matematik MF 70 342,95756 99138
Matematik Mühendisliği MF 100 400,29967 52055
Matematik Mühendisliği (İngilizce) MF 60 419,39698 40333
Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF 1
Mekatronik Mühendisliği MF 60 431,17013 33794
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF 50 441,53037 28438
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF 100 370,70327 73472
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF 50 399,06005 52811
Mimarlık MF 140 436,51312 31002
Mimarlık (İngilizce) MF 50 450,21236 24148
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF 70 388,04631 60409
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DIL 50 Dolmadı Dolmadı
Okul Öncesi Öğretmenliği TS 60 398,16504 9926
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 70 364,28047 51604
Sanat Yönetimi TS 60 330,17288 104791
Sınıf Öğretmenliği TM 60 340,02444 88160
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM 80 334,75646 98178
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS 50 352,65070 53918
Şehir ve Bölge Planlama MF 60 330,80825 113036
Türk Dili ve Edebiyatı TS 60 365,00161 35946
Türkçe Öğretmenliği TS 60 389,23641 14495

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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