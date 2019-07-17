2019 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

2018 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Program Puan

Türü Kon

2018 Taban

Puanı Başarı

Sıralaması Bilgisayar Mühendisliği MF 100 467,20143 16674 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği MF 60 262,53076 246431 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) MF 60 366,54415 76984 Biyomühendislik MF 60 343,28422 98804 Biyomühendislik (İngilizce) MF 60 365,05123 78253 Çevre Mühendisliği MF 70 317,25867 130778 Elektrik Mühendisliği MF 130 425,75871 36725 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF 110 446,36916 26044 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF 1 — — Endüstri Mühendisliği MF 80 442,84201 27812 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF 50 456,49913 21229 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF 60 286,10044 184874 Fizik MF 80 251,95272 284130 Fotoğraf ve Video TS 30 348,76234 60937 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği MF 80 392,88820 57011 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Fakülte) MF 60 349,04731 92849 Gıda Mühendisliği MF 70 346,24407 95684 Harita Mühendisliği MF 100 341,08210 101157 Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF 1 313,11815 136770 İktisat TM 105 318,56793 133885 İktisat (İngilizce) TM 50 358,77259 58704 İletişim Tasarımı TS 60 374,69498 25438 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF 60 364,73547 78528 İngilizce Öğretmenliği DIL 60 426,54943 7091 İnşaat Mühendisliği MF 130 421,71240 39041 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF 50 435,43556 31556 İstatistik MF 80 283,39918 190820 İşletme TM 90 324,25209 120235 İşletme (İngilizce) TM 40 347,16520 75864 Kimya MF 110 288,14056 180474 Kimya (İngilizce) MF 40 330,15173 113847 Kimya Mühendisliği MF 80 388,33884 60204 Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF 70 405,37525 48730 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği MF 70 416,88531 41807 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) MF 50 425,95042 36603 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF 1 — — Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım TM 30 248,76462 458411 Makine Mühendisliği MF 220 436,04610 31239 Matematik MF 70 342,95756 99138 Matematik Mühendisliği MF 100 400,29967 52055 Matematik Mühendisliği (İngilizce) MF 60 419,39698 40333 Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF 1 — — Mekatronik Mühendisliği MF 60 431,17013 33794 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF 50 441,53037 28438 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF 100 370,70327 73472 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF 50 399,06005 52811 Mimarlık MF 140 436,51312 31002 Mimarlık (İngilizce) MF 50 450,21236 24148 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF 70 388,04631 60409 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DIL 50 Dolmadı Dolmadı Okul Öncesi Öğretmenliği TS 60 398,16504 9926 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM 70 364,28047 51604 Sanat Yönetimi TS 60 330,17288 104791 Sınıf Öğretmenliği TM 60 340,02444 88160 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM 80 334,75646 98178 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS 50 352,65070 53918 Şehir ve Bölge Planlama MF 60 330,80825 113036 Türk Dili ve Edebiyatı TS 60 365,00161 35946 Türkçe Öğretmenliği TS 60 389,23641 14495

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.