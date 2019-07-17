2019 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI
2018 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|Program
|Puan
Türü
|Kon
2018
|Taban
Puanı
|Başarı
Sıralaması
|Bilgisayar Mühendisliği
|MF
|100
|467,20143
|16674
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|MF
|60
|262,53076
|246431
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
|MF
|60
|366,54415
|76984
|Biyomühendislik
|MF
|60
|343,28422
|98804
|Biyomühendislik (İngilizce)
|MF
|60
|365,05123
|78253
|Çevre Mühendisliği
|MF
|70
|317,25867
|130778
|Elektrik Mühendisliği
|MF
|130
|425,75871
|36725
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|MF
|110
|446,36916
|26044
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|MF
|1
|—
|—
|Endüstri Mühendisliği
|MF
|80
|442,84201
|27812
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|MF
|50
|456,49913
|21229
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|MF
|60
|286,10044
|184874
|Fizik
|MF
|80
|251,95272
|284130
|Fotoğraf ve Video
|TS
|30
|348,76234
|60937
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|MF
|80
|392,88820
|57011
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Fakülte)
|MF
|60
|349,04731
|92849
|Gıda Mühendisliği
|MF
|70
|346,24407
|95684
|Harita Mühendisliği
|MF
|100
|341,08210
|101157
|Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|MF
|1
|313,11815
|136770
|İktisat
|TM
|105
|318,56793
|133885
|İktisat (İngilizce)
|TM
|50
|358,77259
|58704
|İletişim Tasarımı
|TS
|60
|374,69498
|25438
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|MF
|60
|364,73547
|78528
|İngilizce Öğretmenliği
|DIL
|60
|426,54943
|7091
|İnşaat Mühendisliği
|MF
|130
|421,71240
|39041
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|MF
|50
|435,43556
|31556
|İstatistik
|MF
|80
|283,39918
|190820
|İşletme
|TM
|90
|324,25209
|120235
|İşletme (İngilizce)
|TM
|40
|347,16520
|75864
|Kimya
|MF
|110
|288,14056
|180474
|Kimya (İngilizce)
|MF
|40
|330,15173
|113847
|Kimya Mühendisliği
|MF
|80
|388,33884
|60204
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|MF
|70
|405,37525
|48730
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|MF
|70
|416,88531
|41807
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
|MF
|50
|425,95042
|36603
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|MF
|1
|—
|—
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|TM
|30
|248,76462
|458411
|Makine Mühendisliği
|MF
|220
|436,04610
|31239
|Matematik
|MF
|70
|342,95756
|99138
|Matematik Mühendisliği
|MF
|100
|400,29967
|52055
|Matematik Mühendisliği (İngilizce)
|MF
|60
|419,39698
|40333
|Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|MF
|1
|—
|—
|Mekatronik Mühendisliği
|MF
|60
|431,17013
|33794
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
|MF
|50
|441,53037
|28438
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|MF
|100
|370,70327
|73472
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|MF
|50
|399,06005
|52811
|Mimarlık
|MF
|140
|436,51312
|31002
|Mimarlık (İngilizce)
|MF
|50
|450,21236
|24148
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|MF
|70
|388,04631
|60409
|Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
|DIL
|50
|Dolmadı
|Dolmadı
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|TS
|60
|398,16504
|9926
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|TM
|70
|364,28047
|51604
|Sanat Yönetimi
|TS
|60
|330,17288
|104791
|Sınıf Öğretmenliği
|TM
|60
|340,02444
|88160
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|TM
|80
|334,75646
|98178
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|TS
|50
|352,65070
|53918
|Şehir ve Bölge Planlama
|MF
|60
|330,80825
|113036
|Türk Dili ve Edebiyatı
|TS
|60
|365,00161
|35946
|Türkçe Öğretmenliği
|TS
|60
|389,23641
|14495
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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