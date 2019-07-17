YKS baraj puanı kaç oldu 2019? Üniversite tercihi yapılabilmesi için puanın barajın üstünde yer alması gerekiyor. Puanı az olan adaylar baraj hakkında araştırma yapmaya başladı. Ösym tarafından son dakika olarak açıklanan YKS sonuçları sonrasında puanlar araştırılmaya başlandı. Tercih kılavuzlarının açıklanması sonrasında adaylar, istedikleri bölümleri yazma imkanı bulacaklar. İşte YKS baraj puanı kaç oldu 2019? Puanı kaç olanlar tercih yapabilecek? TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.