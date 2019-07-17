2019 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI
|ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM
|ÖĞR.
SÜRE
|PUAN
TÜRÜ
|KONT.
2019
|OK.BİR
KONT.
2019
|BAŞARI SIRASI(0,12) 2018
|TABAN
PUAN
2018
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (D.Ü.)
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|90
|3
|23.700
|451,00356
|Eczacılık Fakültesi
|5
|SAY
|80
|2
|38.400
|422,80553
|Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
|4
|EA
|30
|1
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|4
|DİL
|80
|2
|20.100
|362,91224
|Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
|4
|DİL
|20
|1
|32.100
|316,62293
|Sosyoloji
|4
|EA
|50
|2
|403.000
|256,20869
|Tarih
|4
|SÖZ
|80
|2
|213.000
|301,34437
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|80
|2
|113.000
|327,12092
|Fen Fakültesi
|Biyoloji
|4
|SAY
|30
|1
|381.000
|231,50861
|Fizik
|4
|SAY
|20
|1
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|4
|SAY
|60
|2
|392.000
|229,12566
|Kimya
|4
|SAY
|30
|1
|396.000
|228,36908
|Matematik
|4
|SAY
|90
|3
|313.000
|244,83614
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|4
|SAY
|30
|1
|163.000
|296,84911
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|100
|3
|Ekonometri
|4
|EA
|40
|1
|İktisat
|4
|EA
|150
|4
|İşletme
|4
|EA
|170
|5
|Kamu Yönetimi
|4
|EA
|120
|3
|364.000
|262,17516
|Maliye
|4
|EA
|200
|5
|624.000
|230,64003
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|120
|3
|436.000
|251,66941
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|4
|EA
|60
|2
|314.000
|270,79121
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|4
|EA
|70
|2
|339.000
|266,20501
|Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
|4
|SAY
|70
|2
|150.000
|304,48470
|Mimarlık
|4
|SAY
|100
|3
|56.300
|393,88129
|Şehir ve Bölge Planlama
|4
|SAY
|70
|2
|292.000
|249,79843
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|80
|2
|86.100
|356,22060
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|100
|3
|92.200
|349,67275
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|50
|2
|80.900
|361,98859
|Endüstri Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|115.000
|328,83053
|Harita Mühendisliği
|4
|SAY
|80
|2
|194.000
|281,92640
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|110
|3
|95.600
|346,27542
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|4
|SAY
|50
|2
|78.400
|364,77248
|Jeofizik Mühendisliği
|4
|SAY
|15
|1
|Jeoloji Mühendisliği
|4
|SAY
|15
|1
|Maden Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|110
|3
|126.000
|320,34733
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|278.000
|253,45368
|Of Teknoloji Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|4
|SAY
|32
|1
|259.000
|258,56350
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|8
|1
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|4
|SAY
|40
|1
|268.000
|256,15100
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|64
|2
|158.000
|299,65909
|İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|16
|1
|274.000
|254,37085
|Yazılım Mühendisliği
|4
|SAY
|56
|2
|121.000
|324,26894
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|4
|SAY
|14
|1
|240.000
|264,47853
|Orman Fakültesi
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Orman Mühendisliği
|4
|SAY
|80
|2
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|60
|2
|346.000
|238,07631
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
|4
|SAY
|20
|1
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|1
|….
|—-
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
|4
|SAY
|160
|4
|165.000
|295,81497
|Sağlık Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|333.000
|267,34075
|Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
|4
|SAY
|80
|2
|192.000
|282,43655
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|1
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|4
|SAY
|60
|2
|157.000
|300,02951
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|200
|5
|13.600
|475,01408
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