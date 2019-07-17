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  • 18.07.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 00:26

2019 taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken 'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

2019 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞR.
SÜRE		 PUAN
TÜRÜ		 KONT.
2019		 OK.BİR
KONT.
2019		 BAŞARI SIRASI(0,12) 2018 TABAN
PUAN
2018
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (D.Ü.)
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 90 3 23.700 451,00356
Eczacılık Fakültesi 5 SAY 80 2 38.400 422,80553
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 4 EA 30 1
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 4 DİL 80 2 20.100 362,91224
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 4 DİL 20 1 32.100 316,62293
Sosyoloji 4 EA 50 2 403.000 256,20869
Tarih 4 SÖZ 80 2 213.000 301,34437
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 113.000 327,12092
Fen Fakültesi
Biyoloji 4 SAY 30 1 381.000 231,50861
Fizik 4 SAY 20 1
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 60 2 392.000 229,12566
Kimya 4 SAY 30 1 396.000 228,36908
Matematik 4 SAY 90 3 313.000 244,83614
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 30 1 163.000 296,84911
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 100 3
Ekonometri 4 EA 40 1
İktisat 4 EA 150 4
İşletme 4 EA 170 5
Kamu Yönetimi 4 EA 120 3 364.000 262,17516
Maliye 4 EA 200 5 624.000 230,64003
Uluslararası İlişkiler 4 EA 120 3 436.000 251,66941
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 EA 60 2 314.000 270,79121
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 70 2 339.000 266,20501
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık 4 SAY 70 2 150.000 304,48470
Mimarlık 4 SAY 100 3 56.300 393,88129
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 70 2 292.000 249,79843
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 80 2 86.100 356,22060
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 100 3 92.200 349,67275
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 50 2 80.900 361,98859
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 60 2 115.000 328,83053
Harita Mühendisliği 4 SAY 80 2 194.000 281,92640
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 110 3 95.600 346,27542
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 50 2 78.400 364,77248
Jeofizik Mühendisliği 4 SAY 15 1
Jeoloji Mühendisliği 4 SAY 15 1
Maden Mühendisliği 4 SAY 20 1
Makine Mühendisliği 4 SAY 110 3 126.000 320,34733
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 60 2 278.000 253,45368
Of Teknoloji Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY 32 1 259.000 258,56350
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 8 1
Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 40 1 268.000 256,15100
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 64 2 158.000 299,65909
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 16 1 274.000 254,37085
Yazılım Mühendisliği 4 SAY 56 2 121.000 324,26894
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 14 1 240.000 264,47853
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY 30 1
Orman Mühendisliği 4 SAY 80 2
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 60 2 346.000 238,07631
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 4 SAY 20 1
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1 …. —-
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik 4 SAY 160 4 165.000 295,81497
Sağlık Yönetimi 4 EA 60 2 333.000 267,34075
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 4 SAY 20 1
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 SAY 80 2 192.000 282,43655
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 SAY 60 2 157.000 300,02951
Tıp Fakültesi 6 SAY 200 5 13.600 475,01408

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