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  • 17.07.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 23:41

2019 İktisat bölümü taban ve tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken İşletme bölümünde lisans eğitimine devam etmek isteyenler İşletme bölümü taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor.

İktisat bölümü taban ve tavan puanları açıklandı mı?

İktisat bölümü taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken İktisat bölümünde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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