Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Hacettepe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ​

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

Program Adı Puan T. Kont. 2018 Başarı S. 2018 Taban P. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Diş Hekimliği Fakültesi SAY 140 13300 475,72830 Eczacılık Fakültesi SAY 140 27900 442,63835 Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı DİL 80 20500 361,05010 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 8170 419,73481 Antropoloji EA 60 603000 232,72037 Arkeoloji EA 60 453000 249,40096 Bilgi ve Belge Yönetimi EA 70 314000 270,72281 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50 110000 328,22543 Felsefe EA 70 276000 278,20323 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 62 15800 381,03332 İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) DİL 60 8420 418,47251 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 90 6140 432,89794 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL 60 10600 405,75370 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) DİL 2 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DİL 62 11300 401,99260 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL 70 3610 454,55425 Psikoloji EA 100 9240 416,49451 Sanat Tarihi SÖZ 80 164000 312,51079 Sosyoloji EA 80 134000 318,40248 Tarih SÖZ 80 29400 370,61767 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 26200 373,79131 Türk Halkbilimi SÖZ 70 209000 302,10135 Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 44500 276,28754 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 50 Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 218000 272,28113 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 183000 286,52661 Fizik Öğretmenliği SAY 20 251000 260,85526 Fransızca Öğretmenliği DİL 45 24900 343,29805 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 65 53500 397,98818 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 5350 438,65815 Kimya Öğretmenliği SAY 20 219000 271,88777 Matematik Öğretmenliği SAY 20 43700 413,49356 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 6260 408,51594 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 3510 420,55213 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 40100 374,19795 Sınıf Öğretmenliği EA 80 84200 342,21667 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 8990 400,30369 Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri SAY 70 320000 243,33612 Biyoloji SAY 100 255000 259,65509 İstatistik SAY 90 274000 254,39491 Kimya SAY 100 292000 249,94636 Matematik SAY 100 129000 317,83036 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 120 44800 411,69759 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 80 59800 357,93411 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 200 82000 360,69043 Hukuk Fakültesi EA 230 5740 426,70326 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri EA 80 428000 252,73658 İktisat EA 100 127000 321,17391 İktisat (İngilizce) EA 100 73800 348,46949 İşletme (İngilizce) EA 100 75300 347,48398 Maliye EA 80 120000 324,04749 Sağlık Yönetimi EA 80 199000 296,67261 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80 51300 364,52350 Sosyal Hizmet EA 160 155000 310,46250 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 80 57400 359,72817 İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri SÖZ 70 68100 345,10488 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 17500 465,15146 Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 125000 321,41751 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 19700 459,98854 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 29900 438,47433 Fizik Mühendisliği SAY 80 207000 276,38771 Geomatik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 114000 330,00149 Gıda Mühendisliği SAY 80 98600 343,45505 Hidrojeoloji Mühendisliği SAY 45 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 39600 420,74678 Jeoloji Mühendisliği SAY 50 242000 263,72565 Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 67500 378,19140 Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 173000 291,75771 Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 29400 439,55203 Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 97500 344,47182 Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 .... ---- Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik SAY 110 42200 416,10744 Çocuk Gelişimi EA 80 106000 330,67081 Dil ve Konuşma Terapisi SAY 70 38300 422,91619 Ergoterapi SAY 60 71200 373,60748 Ergoterapi (KKTC Uyruklu) SAY 1 Odyoloji SAY 70 43700 413,48811 Odyoloji (KKTC Uyruklu) SAY 1 Tıp Fakültesi Tıp SAY 200 1440 525,86598 Tıp (İngilizce) SAY 160 792 532,60951 Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2

Program Adı PuanT. 2019 Kont. 2018 Basarı S. 2018 Taban P. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı TYT 50 357000 307,23375 Harita ve Kadastro TYT 50 473000 289,27650 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50 935000 243,99180 İnşaat Teknolojisi TYT 50 407000 298,82418 Makine TYT 50 517000 283,59309 Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 60 722000 261,86237 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) TYT 60 1034000 236,58576 Elektrik TYT 50 465000 290,38450 Elektrik (İÖ) TYT 50 647000 269,15453 Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 60 762000 258,28997 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) TYT 60 1127000 230,00228 Makine TYT 50 502000 285,46673 Makine (İÖ) TYT 50 646000 269,34039 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 234000 334,86528 Ameliyathane Hizmetleri TYT 70 270000 325,29832 Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi TYT 20 .... ---- Diş Protez Teknolojisi TYT 70 408000 298,71879 Eczane Hizmetleri TYT 70 505000 285,07603 Elektronörofizyoloji TYT 70 292000 320,17916 Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu) TYT 1 617000 272,27124 İlk ve Acil Yardım TYT 70 139000 369,64013 Odyometri TYT 70 202000 344,61802 Odyometri (KKTC Uyruklu) TYT 1 399000 300,08668 Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70 459000 291,25470 Radyoterapi TYT 70 408000 298,63765 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70 450000 292,42058 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 240000 333,31101 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 318000 314,68470 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 95 853000 250,56404 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 95 693000 264,66181 Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi TYT 40 682000 265,71955 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 95 841000 251,53097

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.