Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Hacettepe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI
|Program Adı
|Puan T.
|Kont.
|2018 Başarı S.
|2018 Taban P.
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|140
|13300
|475,72830
|Eczacılık Fakültesi
|SAY
|140
|27900
|442,63835
|Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|80
|20500
|361,05010
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|80
|8170
|419,73481
|Antropoloji
|EA
|60
|603000
|232,72037
|Arkeoloji
|EA
|60
|453000
|249,40096
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|70
|314000
|270,72281
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|50
|110000
|328,22543
|Felsefe
|EA
|70
|276000
|278,20323
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|DİL
|62
|15800
|381,03332
|İngiliz Dil Bilimi (İngilizce)
|DİL
|60
|8420
|418,47251
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|90
|6140
|432,89794
|Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
|DİL
|60
|10600
|405,75370
|Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu)
|DİL
|2
|Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
|DİL
|62
|11300
|401,99260
|Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
|DİL
|70
|3610
|454,55425
|Psikoloji
|EA
|100
|9240
|416,49451
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|80
|164000
|312,51079
|Sosyoloji
|EA
|80
|134000
|318,40248
|Tarih
|SÖZ
|80
|29400
|370,61767
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|26200
|373,79131
|Türk Halkbilimi
|SÖZ
|70
|209000
|302,10135
|Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|DİL
|50
|44500
|276,28754
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|50
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20
|218000
|272,28113
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60
|183000
|286,52661
|Fizik Öğretmenliği
|SAY
|20
|251000
|260,85526
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|45
|24900
|343,29805
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|65
|53500
|397,98818
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|90
|5350
|438,65815
|Kimya Öğretmenliği
|SAY
|20
|219000
|271,88777
|Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20
|43700
|413,49356
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|80
|6260
|408,51594
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|3510
|420,55213
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|40100
|374,19795
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|80
|84200
|342,21667
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|8990
|400,30369
|Fen Fakültesi
|Aktüerya Bilimleri
|SAY
|70
|320000
|243,33612
|Biyoloji
|SAY
|100
|255000
|259,65509
|İstatistik
|SAY
|90
|274000
|254,39491
|Kimya
|SAY
|100
|292000
|249,94636
|Matematik
|SAY
|100
|129000
|317,83036
|Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|120
|44800
|411,69759
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|80
|59800
|357,93411
|Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
|SAY
|200
|82000
|360,69043
|Hukuk Fakültesi
|EA
|230
|5740
|426,70326
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Aile ve Tüketici Bilimleri
|EA
|80
|428000
|252,73658
|İktisat
|EA
|100
|127000
|321,17391
|İktisat (İngilizce)
|EA
|100
|73800
|348,46949
|İşletme (İngilizce)
|EA
|100
|75300
|347,48398
|Maliye
|EA
|80
|120000
|324,04749
|Sağlık Yönetimi
|EA
|80
|199000
|296,67261
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
|EA
|80
|51300
|364,52350
|Sosyal Hizmet
|EA
|160
|155000
|310,46250
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|EA
|80
|57400
|359,72817
|İletişim Fakültesi
|İletişim Bilimleri
|SÖZ
|70
|68100
|345,10488
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|100
|17500
|465,15146
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|125000
|321,41751
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|100
|19700
|459,98854
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|29900
|438,47433
|Fizik Mühendisliği
|SAY
|80
|207000
|276,38771
|Geomatik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|114000
|330,00149
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|80
|98600
|343,45505
|Hidrojeoloji Mühendisliği
|SAY
|45
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|39600
|420,74678
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|50
|242000
|263,72565
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|67500
|378,19140
|Maden Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|173000
|291,75771
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|29400
|439,55203
|Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|97500
|344,47182
|Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|30
|....
|----
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|110
|42200
|416,10744
|Çocuk Gelişimi
|EA
|80
|106000
|330,67081
|Dil ve Konuşma Terapisi
|SAY
|70
|38300
|422,91619
|Ergoterapi
|SAY
|60
|71200
|373,60748
|Ergoterapi (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|Odyoloji
|SAY
|70
|43700
|413,48811
|Odyoloji (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|Tıp Fakültesi
|Tıp
|SAY
|200
|1440
|525,86598
|Tıp (İngilizce)
|SAY
|160
|792
|532,60951
|Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|Program Adı
|PuanT.
|2019 Kont.
|2018 Basarı S.
|2018 Taban P.
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|357000
|307,23375
|Harita ve Kadastro
|TYT
|50
|473000
|289,27650
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|50
|935000
|243,99180
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|50
|407000
|298,82418
|Makine
|TYT
|50
|517000
|283,59309
|Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|60
|722000
|261,86237
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ)
|TYT
|60
|1034000
|236,58576
|Elektrik
|TYT
|50
|465000
|290,38450
|Elektrik (İÖ)
|TYT
|50
|647000
|269,15453
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|TYT
|60
|762000
|258,28997
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ)
|TYT
|60
|1127000
|230,00228
|Makine
|TYT
|50
|502000
|285,46673
|Makine (İÖ)
|TYT
|50
|646000
|269,34039
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70
|234000
|334,86528
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|70
|270000
|325,29832
|Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi
|TYT
|20
|....
|----
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|70
|408000
|298,71879
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|70
|505000
|285,07603
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|70
|292000
|320,17916
|Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1
|617000
|272,27124
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70
|139000
|369,64013
|Odyometri
|TYT
|70
|202000
|344,61802
|Odyometri (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1
|399000
|300,08668
|Ortopedik Protez ve Ortez
|TYT
|70
|459000
|291,25470
|Radyoterapi
|TYT
|70
|408000
|298,63765
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70
|450000
|292,42058
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70
|240000
|333,31101
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70
|318000
|314,68470
|Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|95
|853000
|250,56404
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|95
|693000
|264,66181
|Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
|TYT
|40
|682000
|265,71955
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|95
|841000
|251,53097
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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