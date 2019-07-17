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  • 17.07.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 23:19

2019 taban ve tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

2019 taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Hacettepe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor.

Hacettepe Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

Hacettepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Hacettepe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

Program Adı Puan T. Kont. 2018 Başarı S. 2018 Taban P.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
Diş Hekimliği Fakültesi SAY 140 13300 475,72830
Eczacılık Fakültesi SAY 140 27900 442,63835
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 80 20500 361,05010
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 8170 419,73481
Antropoloji EA 60 603000 232,72037
Arkeoloji EA 60 453000 249,40096
Bilgi ve Belge Yönetimi EA 70 314000 270,72281
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50 110000 328,22543
Felsefe EA 70 276000 278,20323
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 62 15800 381,03332
İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) DİL 60 8420 418,47251
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 90 6140 432,89794
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL 60 10600 405,75370
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) DİL 2
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DİL 62 11300 401,99260
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL 70 3610 454,55425
Psikoloji EA 100 9240 416,49451
Sanat Tarihi SÖZ 80 164000 312,51079
Sosyoloji EA 80 134000 318,40248
Tarih SÖZ 80 29400 370,61767
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 26200 373,79131
Türk Halkbilimi SÖZ 70 209000 302,10135
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 44500 276,28754
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 50
Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 218000 272,28113
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 183000 286,52661
Fizik Öğretmenliği SAY 20 251000 260,85526
Fransızca Öğretmenliği DİL 45 24900 343,29805
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 65 53500 397,98818
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 5350 438,65815
Kimya Öğretmenliği SAY 20 219000 271,88777
Matematik Öğretmenliği SAY 20 43700 413,49356
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 6260 408,51594
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 3510 420,55213
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 40100 374,19795
Sınıf Öğretmenliği EA 80 84200 342,21667
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 8990 400,30369
Fen Fakültesi
Aktüerya Bilimleri SAY 70 320000 243,33612
Biyoloji SAY 100 255000 259,65509
İstatistik SAY 90 274000 254,39491
Kimya SAY 100 292000 249,94636
Matematik SAY 100 129000 317,83036
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 120 44800 411,69759
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 80 59800 357,93411
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik SAY 200 82000 360,69043
Hukuk Fakültesi EA 230 5740 426,70326
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri EA 80 428000 252,73658
İktisat EA 100 127000 321,17391
İktisat (İngilizce) EA 100 73800 348,46949
İşletme (İngilizce) EA 100 75300 347,48398
Maliye EA 80 120000 324,04749
Sağlık Yönetimi EA 80 199000 296,67261
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80 51300 364,52350
Sosyal Hizmet EA 160 155000 310,46250
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 80 57400 359,72817
İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri SÖZ 70 68100 345,10488
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 17500 465,15146
Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 125000 321,41751
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 19700 459,98854
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 29900 438,47433
Fizik Mühendisliği SAY 80 207000 276,38771
Geomatik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 114000 330,00149
Gıda Mühendisliği SAY 80 98600 343,45505
Hidrojeoloji Mühendisliği SAY 45
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 39600 420,74678
Jeoloji Mühendisliği SAY 50 242000 263,72565
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 67500 378,19140
Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 173000 291,75771
Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 29400 439,55203
Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 97500 344,47182
Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 .... ----
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik SAY 110 42200 416,10744
Çocuk Gelişimi EA 80 106000 330,67081
Dil ve Konuşma Terapisi SAY 70 38300 422,91619
Ergoterapi SAY 60 71200 373,60748
Ergoterapi (KKTC Uyruklu) SAY 1
Odyoloji SAY 70 43700 413,48811
Odyoloji (KKTC Uyruklu) SAY 1
Tıp Fakültesi
Tıp SAY 200 1440 525,86598
Tıp (İngilizce) SAY 160 792 532,60951
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2
Program Adı PuanT. 2019 Kont. 2018 Basarı S. 2018 Taban P.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı TYT 50 357000 307,23375
Harita ve Kadastro TYT 50 473000 289,27650
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50 935000 243,99180
İnşaat Teknolojisi TYT 50 407000 298,82418
Makine TYT 50 517000 283,59309
Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 60 722000 261,86237
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) TYT 60 1034000 236,58576
Elektrik TYT 50 465000 290,38450
Elektrik (İÖ) TYT 50 647000 269,15453
Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 60 762000 258,28997
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) TYT 60 1127000 230,00228
Makine TYT 50 502000 285,46673
Makine (İÖ) TYT 50 646000 269,34039
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 234000 334,86528
Ameliyathane Hizmetleri TYT 70 270000 325,29832
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi TYT 20 .... ----
Diş Protez Teknolojisi TYT 70 408000 298,71879
Eczane Hizmetleri TYT 70 505000 285,07603
Elektronörofizyoloji TYT 70 292000 320,17916
Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu) TYT 1 617000 272,27124
İlk ve Acil Yardım TYT 70 139000 369,64013
Odyometri TYT 70 202000 344,61802
Odyometri (KKTC Uyruklu) TYT 1 399000 300,08668
Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70 459000 291,25470
Radyoterapi TYT 70 408000 298,63765
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70 450000 292,42058
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 240000 333,31101
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 318000 314,68470
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 95 853000 250,56404
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 95 693000 264,66181
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi TYT 40 682000 265,71955
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 95 841000 251,53097

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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