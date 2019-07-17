Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Dokuz Eylül Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor.

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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI