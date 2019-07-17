Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 18.07.2019 01:50
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 02:09

2019 taban puanları açıklandı mı? Başarı sıralaması belli oldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken 'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Dokuz Eylül Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor.

YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri2019 Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? Başarı sıralaması belli oldu mu?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri