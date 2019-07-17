Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...

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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI

Program Adı Puan T. Kont. 2018 Başarı S. 2018 Taban P. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) SAY 54 .... ---- Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 6 .... ---- Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SAY 2 101000 341,09327 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL 21 63100 227,78205 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 6 4490 445,96706 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 28 21900 355,07846 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 7 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3 3260 421,81686 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 20 295000 286,14403 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) EA 7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 6 32000 382,26065 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 42 299000 273,64263 Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 111 172000 304,75253 Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 20 1110 468,85926 Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 5 18800 398,80152 Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 64 77500 346,15055 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) EA 9 Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 5 22300 393,83506 Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 40 720000 211,84895 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 16 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 4 22900 393,07847 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 24 422000 253,52844 İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA 43 İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 9 20800 395,80445 İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 38 275000 278,40675 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) EA 5 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 2 45600 369,29498 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 15 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 71 438000 251,35525 Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 9 4440 432,21916 Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 10 48900 366,45073 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 25 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 5 24400 390,97002 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 20 253000 283,19232 Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 15 729000 205,23751 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 4 25800 389,23571 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 25 521000 241,20877 Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 4 Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) EA 2 36900 377,29602 Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 18 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) EA 33 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA 7 27300 387,39263 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 32 310000 271,53530 İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SAY 40 382000 231,14055 Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SAY 7 41000 418,18464 Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 204000 277,70647 Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 20 771000 231,69468 Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 3200 422,21284 Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 35 643000 243,86150 İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 15 İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 2080 431,00734 İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 356000 276,84869 Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 25 721000 236,39027 Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 2080 430,95320 Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 30 363000 275,87127 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 29 779000 230,96767 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7 841 449,24285 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 29 334000 280,13088 Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 20 819000 226,95357 Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 2280 428,76127 Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 480000 260,99560 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SAY 20 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SAY 4 52900 398,81154 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 231000 267,38856 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) EA 49 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) EA 9 40400 373,86782 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 18 .... ---- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 18 408000 255,42071 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 45 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 9 31500 435,54763 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 18 .... ---- Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 18 94200 347,67619 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 42 174000 291,09832 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 9410 487,39313 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 48 74700 369,25547 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 7 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 35400 428,03520 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 45 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 25 238000 264,98548 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 22100 454,43762 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 55 119000 325,53360 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 71 224000 270,06952 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 22400 453,84090 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 19 48300 406,02507 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 42900 414,82456 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 35 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 17 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 39100 421,51898 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 95200 346,68587 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 50 291000 250,16326 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 9 26100 446,10840 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 34 79400 363,66303 Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 10 116000 327,71142 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 35 284000 251,80901 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8 29500 439,27779 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 40 128000 319,25640 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 20 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 30400 437,55197 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25 137000 312,78922 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 52 215000 273,33698 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10 17900 464,22856 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 38 84700 357,69872 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY 21 Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 7 51300 401,46160 Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 21 70500 374,46711 Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) SAY 21 393000 228,92574 Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 13 Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 46400 409,01240 Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10 .... ---- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 13 246000 262,50007 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY 10 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 5 65100 381,43633 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 39 343000 238,63520 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) SAY 8 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY 5 49500 404,02839 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 37 337000 239,75702 Hemşirelik (Ücretli) SAY 5 Hemşirelik (Burslu) SAY 5 98300 343,70612 Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 40 421000 214,41563 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 8 2490 517,46763 Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 74 19200 461,08198 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi (Ücretli) SÖZ 42 901000 203,84835 Gastronomi (Burslu) SÖZ 8 8070 402,83620 Gastronomi (%50 İndirimli) SÖZ 30 268000 290,76466 Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) SAY 36 .... ---- Pilotaj (İngilizce) (Burslu) SAY 4 .... ----

Program Adı Puan T. 2019 Kont. 2018 Basarı S. 2018 Taban P. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 4 .... ---- Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 40 .... ---- Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 4 282000 322,52320 Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 40 1426000 209,83510 Anestezi (Burslu) TYT 6 208000 342,80596 Anestezi (%50 İndirimli) TYT 58 883000 248,13810 Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 5 175000 354,22396 Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) TYT 49 1499000 205,00217 Diş Protez Teknolojisi (Burslu) TYT 3 .... ---- Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 30 .... ---- Diyaliz (Burslu) TYT 4 327000 312,81281 Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 40 1676000 192,26480 Fizyoterapi (Burslu) TYT 5 125000 376,58826 Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 49 857000 250,23041 İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 5 204000 343,90843 İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 49 685000 265,45801 Odyometri (Burslu) TYT 4 188000 349,38675 Odyometri (%50 İndirimli) TYT 40 1343000 215,29511 Optisyenlik (Burslu) TYT 3 .... ---- Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 30 .... ---- Radyoterapi (Burslu) TYT 4 378000 303,58613 Radyoterapi (%50 İndirimli) TYT 40 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 2 385000 302,44618 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT 20 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 5 377000 303,79118 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 49 1623000 196,48294 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 4 381000 302,97669 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 40 1743000 176,39765

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.