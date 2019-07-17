Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İşte 2019 YKS üniversite sıralaması...
YKS ÜNİVERSİTE TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI, 2018 TABAN VE TAVAN PUANLARI
|Program Adı
|Puan T.
|Kont.
|2018 Başarı S.
|2018 Taban P.
|Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|54
|....
|----
|Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6
|....
|----
|Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|2
|101000
|341,09327
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|DİL
|21
|63100
|227,78205
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|DİL
|6
|4490
|445,96706
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|28
|21900
|355,07846
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|7
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|3
|3260
|421,81686
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|20
|295000
|286,14403
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|7
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|6
|32000
|382,26065
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|299000
|273,64263
|Hukuk Fakültesi (Ücretli)
|EA
|111
|172000
|304,75253
|Hukuk Fakültesi (Burslu)
|EA
|20
|1110
|468,85926
|Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)
|EA
|5
|18800
|398,80152
|Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli)
|EA
|64
|77500
|346,15055
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|9
|Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|22300
|393,83506
|Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|40
|720000
|211,84895
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|16
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
|EA
|4
|22900
|393,07847
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|24
|422000
|253,52844
|İşletme (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|43
|İşletme (İngilizce) (Burslu)
|EA
|9
|20800
|395,80445
|İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|38
|275000
|278,40675
|Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5
|Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|2
|45600
|369,29498
|Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|15
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|71
|438000
|251,35525
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|9
|4440
|432,21916
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10
|48900
|366,45073
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|25
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|24400
|390,97002
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|20
|253000
|283,19232
|Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|15
|729000
|205,23751
|Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|4
|25800
|389,23571
|Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|25
|521000
|241,20877
|Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|4
|Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu)
|EA
|2
|36900
|377,29602
|Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|18
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|33
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
|EA
|7
|27300
|387,39263
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|32
|310000
|271,53530
|İletişim Fakültesi
|Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|40
|382000
|231,14055
|Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7
|41000
|418,18464
|Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|204000
|277,70647
|Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|20
|771000
|231,69468
|Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|6
|3200
|422,21284
|Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|35
|643000
|243,86150
|İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|15
|İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|4
|2080
|431,00734
|İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|356000
|276,84869
|Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|25
|721000
|236,39027
|Reklamcılık (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|6
|2080
|430,95320
|Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|363000
|275,87127
|Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|29
|779000
|230,96767
|Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7
|841
|449,24285
|Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|29
|334000
|280,13088
|Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|20
|819000
|226,95357
|Yeni Medya (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|5
|2280
|428,76127
|Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|480000
|260,99560
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4
|52900
|398,81154
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20
|231000
|267,38856
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|49
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
|EA
|9
|40400
|373,86782
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|18
|....
|----
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli)
|EA
|18
|408000
|255,42071
|Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|45
|Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|31500
|435,54763
|Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|18
|....
|----
|Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|18
|94200
|347,67619
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|42
|174000
|291,09832
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|9410
|487,39313
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|48
|74700
|369,25547
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|7
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6
|35400
|428,03520
|Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|45
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|25
|238000
|264,98548
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|22100
|454,43762
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|55
|119000
|325,53360
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|71
|224000
|270,06952
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|22400
|453,84090
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|19
|48300
|406,02507
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4
|42900
|414,82456
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|17
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|39100
|421,51898
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|33
|95200
|346,68587
|İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|50
|291000
|250,16326
|İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9
|26100
|446,10840
|İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|79400
|363,66303
|Matematik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|116000
|327,71142
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|35
|284000
|251,80901
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8
|29500
|439,27779
|Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|40
|128000
|319,25640
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|30400
|437,55197
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|137000
|312,78922
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|52
|215000
|273,33698
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|17900
|464,22856
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|38
|84700
|357,69872
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
|SAY
|21
|Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
|SAY
|7
|51300
|401,46160
|Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|70500
|374,46711
|Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)
|SAY
|21
|393000
|228,92574
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|13
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4
|46400
|409,01240
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|10
|....
|----
|Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli)
|SAY
|13
|246000
|262,50007
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
|SAY
|10
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
|SAY
|5
|65100
|381,43633
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
|SAY
|39
|343000
|238,63520
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|8
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5
|49500
|404,02839
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37
|337000
|239,75702
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|5
|Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|5
|98300
|343,70612
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|40
|421000
|214,41563
|Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8
|2490
|517,46763
|Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|74
|19200
|461,08198
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Gastronomi (Ücretli)
|SÖZ
|42
|901000
|203,84835
|Gastronomi (Burslu)
|SÖZ
|8
|8070
|402,83620
|Gastronomi (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|268000
|290,76466
|Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|36
|....
|----
|Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4
|....
|----
|Program Adı
|Puan T.
|2019 Kont.
|2018 Basarı S.
|2018 Taban P.
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
|TYT
|4
|....
|----
|Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|....
|----
|Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|4
|282000
|322,52320
|Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|1426000
|209,83510
|Anestezi (Burslu)
|TYT
|6
|208000
|342,80596
|Anestezi (%50 İndirimli)
|TYT
|58
|883000
|248,13810
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|TYT
|5
|175000
|354,22396
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|1499000
|205,00217
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
|TYT
|3
|....
|----
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|....
|----
|Diyaliz (Burslu)
|TYT
|4
|327000
|312,81281
|Diyaliz (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|1676000
|192,26480
|Fizyoterapi (Burslu)
|TYT
|5
|125000
|376,58826
|Fizyoterapi (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|857000
|250,23041
|İlk ve Acil Yardım (Burslu)
|TYT
|5
|204000
|343,90843
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|685000
|265,45801
|Odyometri (Burslu)
|TYT
|4
|188000
|349,38675
|Odyometri (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|1343000
|215,29511
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|3
|....
|----
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|....
|----
|Radyoterapi (Burslu)
|TYT
|4
|378000
|303,58613
|Radyoterapi (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)
|TYT
|2
|385000
|302,44618
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)
|TYT
|5
|377000
|303,79118
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)
|TYT
|49
|1623000
|196,48294
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)
|TYT
|4
|381000
|302,97669
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)
|TYT
|40
|1743000
|176,39765
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen YKS tercih dönemi 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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