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  • 17.07.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 13:17

2019-2020 fiyatları! Özel vakıf üniversitesi başarı sıralaması

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2019-2020 yılı ni araştırmaya başladı. Veliler ve öğrenciler, Hukuk, Tıp, Mühendislik bölümleri özel üniversite ücretlerini araştırıyor. Yeni yılda özel üniversite/fakülte ücretleri de artış gösterdi. Öğrenim ücretleri, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken; tipta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi. Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi gözde programlarda en yüksek ücret 'nde.. Bu haberimizde 2019-2020 yılı Türkiye'nin en prestijli Özel Üniversiteleri'nin fiyatlarını araştırdık. İşte 2019-2020 özel üniversite ücretleri fiyatları! Vakıf üniversitesi başarı sıralaması

2019-2020 özel üniversite ücretleri açıklandı! İşte fiyatlar...

2019-2020 özel üniversite ücretleri İstanbul Ankara İzmir fiyatları! Vakıf üniversitesi taban puanları başarı sıralaması. ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınav sonuçları açıklandı. İyi bir üniversite hayali kuran gençler devlet üniversitelerini tercih edecekleri gibi özel (vakıf) üniversiteleri de tercih edebilirler. Vakıf üniversitelerinin 2019-2020 ücretlerini merak eden gençler özel üniversite ücretleri 2019 2020 fiyatlarının ne kadar olduğunu açıklanan özel yani vakıf üniversitesi fiyat listesinden görme imkanına sahip oldu. İşte özel-vakıf üniversitesi 2019 2020 eğitim öğretim yılı ücretleri… Genel olarak ücretler 40 ile 60 bin TL arasında değişiyor. Bu alanı isteyen adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde ilk 190 bine girmesi bekleniyor.

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