YÖK Yükseköğretim Atlası yokatlas.yok.gov.tr'den hizmet veren YKS Net Sihirbazı'yla hem YKS puan hesaplaması yapabilirsiniz hem de hangi üniversiteye girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. YKS tercih motoru bölüm bölüm üniversite taban puanları tam listesi takvim.com.tr'de. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. İşte 2019-2020 YKS üniversite 2 yıllık bölümler taban tavan puanları! 200-240-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim