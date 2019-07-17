2019-2020 YKS üniversite 2 yıllık bölümler taban tavan puanları! 200-240-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2019-2020 Üniversitelerin Taban ve Tavan Puanlarının yanı sıra Başarı Sıralaması ve boş kontenjanları listesine çevrildi. Sizler için tüm üniversitelerin 2019-2020 Taban ve Tavan Puanları ile birlikte başarı sıralaması takvim.com.tr'de.