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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 09:24

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Yükseköğretim Atlası yokatlas.yok.gov.tr'den hizmet veren Net Sihirbazı'yla hem YKS puan hesaplaması yapabilirsiniz hem de hangi üniversiteye girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. YKS tercih motoru bölüm bölüm üniversite ları tam listesi takvim.com.tr'de. 'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler.

2019-2020 YKS üniversite 2 yıllık bölümler taban tavan puanları! 200-240-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2019-2020 Üniversitelerin Taban ve Tavan Puanlarının yanı sıra Başarı Sıralaması ve boş kontenjanları listesine çevrildi. Sizler için tüm üniversitelerin 2019-2020 Taban ve Tavan Puanları ile birlikte başarı sıralaması takvim.com.tr'de.

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