Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 17.07.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:35

17 Temmuz Atlas üniversite taban ve tavanları başarı sıralamaları! : 2019!

: sonuçlarının açıklanması ardından milyonlarca öğrenci, Atlas YSK tercih robotu nasıl kullanılır merak ediyor. Peki üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? tercih robotu nedir? YÖK Atlas 2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte YÖK Atlas YKS tercih robotuyla tüm bilmeniz gerekenler.... Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

YÖK Atlas üniversite tercih robotu haberimizde

yokatlas.yok.gov.tr: YKS sonuçlarının ardından tercih robotu ve taban puanlar robotu milyonlarca üniversite adayına fikir verecek. YÖK'ün en doğru verilerle kapsamlı şekilde ele aldığı tercih edilecek bölümler listesi, üniversite adaylarına geçmiş yılın başarı sıralamaları, taban puanları, yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseler gibi birçok bilgi verecek. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas 2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas 2019 YKS tercih motoru nasıl giriş yapılır? YÖK atlas 2019 tercih YKS sıralama üniversite taban-tavan puan durumu nasıl? İşte YÖK Atlas üniversite tercih robotu 2019! YÖK Atlas üniversite taban ve tavanları başarı sırası

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleri17 Temmuz YÖK Atlas üniversite taban ve tavanları başarı sıralamaları! yokatlas.yok.gov.tr: YÖK Atlas üniversite tercih robotu 2019!
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri