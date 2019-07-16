Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından gerçekleştirilen (ÖSYM) YKS sınav sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Şimdi öğrenciler YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercih dönemi ne zaman?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir süre önce, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." şeklinde konuşmuştu.