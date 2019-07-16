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  • 16.07.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 15:08

: 2019 ? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

yayınlandı. YDS'ye katılacak adaylar başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyorlar. Yayınlanan kılavuz ile birlikte başvuruya dair düm detaylar belli oldu. Peki, 2019 ? ? YDS parası hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2. dönemi için kılavuz yayınlandı. Peki, 2019 YDS başvuru nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar? YDS parası hangi bankaya yatırılacak? İşte 2019 YDS/2 başvuru kılavuzu...

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapabilecekler.

Başvuru sahipleri T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirecekler.

Ardından başvuru ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

YDS/2 BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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HaberlerEğitim HaberleriYDS/2 başvuru kılavuzu: 2019 YDS başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
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