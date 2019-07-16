YDS başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2. dönemi için kılavuz yayınlandı. Peki, 2019 YDS başvuru nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar? YDS parası hangi bankaya yatırılacak? İşte 2019 YDS/2 başvuru kılavuzu...

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapabilecekler.

Başvuru sahipleri T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirecekler.

Ardından başvuru ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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