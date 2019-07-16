Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından gerçekleştirilen (ÖSYM) YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine, ardından üniversite kayıt tarihleri çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte cevabı...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.