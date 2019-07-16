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  • 17.07.2019 02:06
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 02:06

ne zaman yapılacak? belli oldu mu?

YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Sonuçlarla birlikte tavan ve taban puanları inceleyen öğrenciler aynı zamanda " ne zaman yapılacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, belli oldu mu?

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından gerçekleştirilen (ÖSYM) YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine, ardından üniversite kayıt tarihleri çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte cevabı...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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