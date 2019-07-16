YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Sonuçlarla birlikte tavan ve taban puanları inceleyen öğrenciler aynı zamanda "Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
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