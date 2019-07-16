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  • 17.07.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 08:50

belli oldu mu? 2019-2020 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin tarafından gerçekleştirilen (ÖSYM) YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine, ardından çevrildi. Peki, ne zaman yapılacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte cevabı... 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Sonuçlarla birlikte tavan ve taban puanları inceleyen öğrenciler aynı zamanda "Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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