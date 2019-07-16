YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyordu. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Peki, YKS üniversite sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevabı...
YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
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