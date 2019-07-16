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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 01:30

Son dakika: açıklandı! TYT, AYT nereden öğrenilir?

Yüz binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen açıklandı. Üniversite tercihi için heyecan içinde olan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyordu. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Peki, YKS üniversite sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevabı...

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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