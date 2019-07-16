KPSS soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. 2019 yılının ilk KPSS sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuçları heyecanla beklerken ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi. ÖSYM sonuçların hangi tarihte açıklanacağını bildirirken bir yandan da sınav soruları ve cevaplarını erişime açtı. Peki, KPSS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."