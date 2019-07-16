Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 2019 yılı oturumu 2 Haziran'da yapıldı. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı sınavın sonuçları için tarih belli oldu. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Buna göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.