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  • 15.07.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 10:02

ÖSYM'den açıklama! için geri sayım başladı! 2019 başlayacak?

için heyecanlı bekleyiş devam ediyor, ÖSYM yayınladığı takvim ile sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Üniversite programlarına tercih yapacak öğrenciler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? 2019 başlayacak?

YKS sonuçları için geri sayım...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Mliyonlarca öğrenci sonuçlar için ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Sınav sonuçları ve üniversite tercihleri ile ilgili merak edilenleri yazımıda derledik. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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